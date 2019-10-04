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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В подъезде на востоке Москвы нашли окровавленное тело мужчины

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

В подъезде на востоке Москвы нашли окровавленное тело мужчины
фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, на востоке Москвы в одном из подъездов на проспекте Буденного у лифта обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранами. Полиция проводит проверку.

Согласно источнику, инцидент произошёл в результате потасовки между жителями подъезда. Известно, что мужчина проводил время в компании товарищей, они выпивали. Позже между двумя друзьями произошёл конфликт, который перерос в жестокую драку на фоне алкогольного опьянения, передаёт РЕН ТВ.

В итоге мужчины убили своего оппонента и выбросили тело. После чего скрылись с места происшествия.

По данным следствия, подозреваемым является ранее судимый мужчина. Он обвинялся за грабежи, разбой, вымогательство и пр. На него также часто поступают жалобы от соседей.

БА

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