В подъезде на востоке Москвы нашли окровавленное тело мужчины

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4 октября 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, на востоке Москвы в одном из подъездов на проспекте Буденного у лифта обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранами. Полиция проводит проверку.

Согласно источнику, инцидент произошёл в результате потасовки между жителями подъезда. Известно, что мужчина проводил время в компании товарищей, они выпивали. Позже между двумя друзьями произошёл конфликт, который перерос в жестокую драку на фоне алкогольного опьянения, передаёт РЕН ТВ.

В итоге мужчины убили своего оппонента и выбросили тело. После чего скрылись с места происшествия.

По данным следствия, подозреваемым является ранее судимый мужчина. Он обвинялся за грабежи, разбой, вымогательство и пр. На него также часто поступают жалобы от соседей.