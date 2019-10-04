В Москве задержали троих приезжих по подозрению в подрыве банкомата и похищении денег

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4 октября 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Полицейские задержали троих приезжих, которых подозревают в подрыве банкомата на севере Москвы и похищении денег. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного главка полиции Екатерина Гузь.

В отдел полиции обратился сотрудник охранного предприятия, который заявил, что на Бутырской улице в столице был взорван банкомат. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемых, которыми оказались трое приезжих мужчин, передает ТАСС.

Установлено, что злоумышленники при помощи газового баллона подорвали банкомат, вытащили из него кассету с 400 тыс. рублей и скрылись. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".