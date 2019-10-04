Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

При аварийной посадке самолёта на Украине погибли пять человек

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

При аварийной посадке самолёта на Украине погибли пять человек
фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, летевший из Виго (Испания) во Львов самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" в селе Сокольники на Украине. Известно, что на борту находились восемь человек.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации, с семью членами экипажа и одним сопровождающим груз на борт ... совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома", - передаёт сообщение РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уточнил, что в результате происшествия погибли пять человек. Отмечается, что три человека пострадали, их состояние неизвестно.

БА

//картина дня

Политика

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что для принятия серьёзных политических решений стоит полностью исключить "фриков".Он считает, что президент РФ Владимир Путин был вынужден прокомментировать "феномен Тунберг".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной части страны.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Тверской области, пожар в Новосибирской…

//новости ан

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и установили, что даже незначительное ослабление слуха у ребенка способно в будущем привести к функциональным…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейские задержали троих приезжих, которых подозревают в подрыве банкомата на севере Москвы и похищении денег. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного…

Возглавляющий, созданную в 2015 году в Норвегии общественную организацию «Народная дипломатия Норвегии», господин ВЕБЕР уверен, что западные средства массовой информации…

//новости ан