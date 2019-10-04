При аварийной посадке самолёта на Украине погибли пять человек

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4 октября 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, летевший из Виго (Испания) во Львов самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" в селе Сокольники на Украине. Известно, что на борту находились восемь человек.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации, с семью членами экипажа и одним сопровождающим груз на борт ... совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома", - передаёт сообщение РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уточнил, что в результате происшествия погибли пять человек. Отмечается, что три человека пострадали, их состояние неизвестно.