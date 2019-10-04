Арестованный после пожара в Холдоми сотрудник МЧС вышел из СИЗО

//Происшествия 13+

4 октября 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из-под стражи решением хабаровского суда отпущен начальник отдела надзорной деятельности МЧС. Спасатель был арестован из-за пожара в детском палаточном лагере "Холдоми", унесший жизни четырех детей.

Эдуард Новгородцев обвиняется в халатности. Следователи считают, что он пренебрег своими обязанностями и не проверил должным образом пожарную безопасность устроенного на территории горнолыжного комплекса детского палаточного лагеря.

Изначально Новгородцев был арестован сроком на два месяца. Несмотря на попытки следователя продлить арест, МЧСовца отправили под арест домашний.

На данный момент в СИЗО остаются еще два фигуранта этого дела. Удалось обжаловать арест также основным фигурантам дела - владельцу "Холдоми" Виталию Бурлакову и директору лагеря Максиму Кузнецову.

Ранее издание сообщало, что трагедия в лагере "Холдоми" произошла в ночь на 23 июля. В огне погибла девочка, еще трое детей скончались в больнице от полученных тяжелейших ожогов. 11-летний Алексей Мартыненко, помогавший выводить детей из огня, посмертно награжден орденом Мужества.