В Петербурге на 8 млн руб. ограбили квартиру бизнесмена, вор украл даже майки

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4 октября 2019, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в минувший четверг, 3 октября, на 8,4 миллиона рублей ограбили квартиру индивидуального предпринимателя. В пресс-службе ГУ МВД России по городу уточнили, что вор украл даже майки.

Согласно последней информации, происшествие случилось в доме под номером 2 на Уральской улице в Северной столице. Добычей вора стали 6 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и 100 тысяч юаней наличными, брендовая сумка, дорогой ноутбук, фотоаппарат, десять маек и две куртки.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".