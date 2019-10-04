В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за смерти ребенка на борту

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4 октября 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В четверг вечером вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти ребёнка на борту. Об этом стало известно утром в пятницу, 4 октября.

Согласно источнику, умерла двухмесячная девочка из-за врождённого заболевания сердца. Маму с ребёнком срочно передали сотрудникам медицинской службы.

"Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть. По предварительным данным следствия, у него было врожденное заболевание, смерть носит некриминальный характер", - сообщили в пресс-службе СК РФ РИА Новости.