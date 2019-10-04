На юге Петербурга загорелся склад на площади 3,9 тысячи квадратных метров

В промзоне Колпинского района на юго-востоке Петербурга в пятницу, 4 октября, загорелся склад. Согласно последней информации МЧС России, площадь возгорания составила 3,9 тысячи квадратных метров.

В 05.38 был объявлен ранг пожара №2, а впоследствии он был повышен до третьего. К настоящему моменту пламя удалось локализовать.