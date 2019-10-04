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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На юге Петербурга загорелся склад на площади 3,9 тысячи квадратных метров

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

На юге Петербурга загорелся склад на площади 3,9 тысячи квадратных метров
фото: pixabay.com
В промзоне Колпинского района на юго-востоке Петербурга в пятницу, 4 октября, загорелся склад. Согласно последней информации МЧС России, площадь возгорания составила 3,9 тысячи квадратных метров.
 
В ведомстве уточнили, что информация о пожаре на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96 поступила в 5.11. К моменту прибытия  первого пожарного подразделение на складе было открытое горение, передает сегодня РИА "Новости".
 
В 05.38 был объявлен ранг пожара №2, а впоследствии он был повышен до третьего. К настоящему моменту пламя удалось локализовать.
ЕТ

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