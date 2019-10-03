Чехов: мотоциклист влетел во внедорожник и погиб

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3 октября 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Московской области погиб 35-летний мотоциклист. Известно, что он столкнулся с внедорожником на трассе в Чехове, как сказано в соцсетях.

ДТП было зафиксировано на перекрестке у торгового центра, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". По неподтвержденным данным очевидцев, мужчина выехал на красный сигнал светофора. В результате аварии были задеты еще несколько авто.

Также как передает Телеинформ, в Иркутской области погрузчик упал с железнодорожного моста в реку с высоты 9,5 метров, водитель получил тяжкий вред здоровью.