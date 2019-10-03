Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП на Чукотке

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3 октября 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Sukhoi Superjet с 78 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту чукотского города Певек. Сейчас воздушное судно по-прежнему находится на месте ЧП.

Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС региона в четверг. Информацию подтвердил представитель администрации аэропорта. По его словам, сейчас самолет оставлен на месте, его эвакуацией будут заниматься в светлое время суток.

На борту воздушного судна в момент инцидента находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины данного ЧП в настоящий момент устанавливаются.