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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП на Чукотке

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП на Чукотке

Самолет Sukhoi Superjet с 78 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту чукотского города Певек. Сейчас воздушное судно по-прежнему находится на месте ЧП.

Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС региона в четверг. Информацию подтвердил представитель администрации аэропорта. По его словам, сейчас самолет оставлен на месте, его эвакуацией будут заниматься в светлое время суток.

На борту воздушного судна в момент инцидента находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины данного ЧП в настоящий момент устанавливаются.

АС

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