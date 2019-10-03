Любовь в Instagram: женихи-иностранцы обманули хабаровчанок на 1 млн руб

//Происшествия 13+

3 октября 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Доверчивые жительницы Хабаровска стали жертвами мошенников в сети Интернет. Сразу два крупных случаях мошенничества в популярной социальной сети расследуются в краевой столице.

По данным следствия, все обманутые горожанки перечислили денежные средства на счета «женихов» из сети Instagram. Так, 44-летняя хабаровчанка не пожалела 187 тысяч рублей мошеннику, назвавшему себя Грегори из Австралии. Мужчина уверял дальневосточницу в искренних чувствах и якобы намеревался прилететь в Россию, вот только нужно было оформить визу. Под предлогом оформления документов, обманщик и выудил у гражданки деньги. После того, как средства были перечислены, «жених» испарился.

Вторую горожанку обманул «врач из Афганистана». Женщина познакомилась с ним в той же соцсети. От встречи россиянку и иностранца отделяли «всего» 900 тысяч рублей – эту сумму женщина, не раздумывая, перечислила мошеннику. Так же, как и в первом случае, получение денег «заставило» мужчину уйти в тень.

Возмбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Специалисты отмечают, что раскрыть эти преступления и выявить истинные личности обоих злоумышленников будет крайне сложно – это обусловлено тем, что сам сервис, с помощью которого общались преступники и жертвы, не российский и не раскрывает личных данных пользователей.