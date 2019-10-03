Селяне на лодке пропали в Хабаровском крае

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3 октября 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае без вести пропали два человека – жители северного села Аян. На их поиски отправились специалисты МЧС.

Двое мужчин выдвинулись на лодке из Аяна 28 сентября. На данный момент о месте их нахождения ничего не известно. Сообщается, что целью селян была бухта Федорова на побережье Охотского моря.

Получив обращение об оказании содействия в проведении поисковых мероприятий в отношении пропавших жителей Аяна, спасатели МЧС вылетели к месту поиска на вертолете Ми-8. Синоптики сообщают, что на данный момент температура воздуха в Аяно-Майском районе не превышает 6 градусов в дневное время суток и 3 градусов ночью.