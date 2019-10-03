СК: пропавший пять дней назад в тувинской тайге мальчик найден живым

//Происшествия 13+

3 октября 2019, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следком РФ

Стало известно, что в Туве через пять дней нашли пропавшего в лесу несовершеннолетнего подростка живым. Отмечается, что мальчик пропал 29 сентября после сбора кедровых орехов .

В Туве пятый день ищут пропавшего в лесу несовершеннолетнего подростка

"...мальчик обнаружен в 5 километрах от избушки, от которой ребенок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей. Ребенок в ближайшее время будет транспортирован бортом санавиации в пос. Тоора-Хем, а затем и в Республиканскую больницу, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Туве ведутся поиски 12-летнего мальчика. Подросток пропал в таежной местности в 20 километрах от села Ий Тоджинского района. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство".