Москвичка лишилась двух млн руб. по смс

//Происшествия 13+

3 октября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В полицию поступило сообщение о мошенничестве в отношении 23-летней жительницы Москвы. Девушка рассказала, что у неё обманным путём выманили около 2 миллионов руб. по смс.

Житель Воронежа получил вместо игровой приставки песок

Пострадавшая объяснила, что обратилась через социальную сеть за помощью к гадалке. На её просьбу ей оперативно ответили и пообещали решить все её проблемы. Однако после переведённой суммы женщина больше на связь не выходила.

"Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени "Ольга" принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей" , - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".