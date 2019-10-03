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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Москвичка лишилась двух млн руб. по смс

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В полицию поступило сообщение о мошенничестве в отношении 23-летней жительницы Москвы. Девушка рассказала, что у неё обманным путём выманили около 2 миллионов руб. по смс.

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Пострадавшая объяснила, что обратилась через социальную сеть за помощью к гадалке. На её просьбу ей оперативно ответили и пообещали решить все её проблемы. Однако после переведённой суммы женщина больше на связь не выходила.

"Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени "Ольга" принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей" , - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

БА

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