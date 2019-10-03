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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Туве пятый день ищут пропавшего в лесу несовершеннолетнего подростка

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Туве около 70 человек с использованием 7 единиц техники ведут поиски несовершеннолетнего мальчика, который пропал 29 сентября в таежной местности в 20 километрах от села Ий Тоджинского района.

"Для проведения поисковых работ 12-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в Тоджинском районе к уже задействованным наземным группировкам МЧС России дополнительно из Кызыла выдвинулась аэромобильная группировка и спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 20 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении МЧС. 

Известно, что подросток собирал с отцом и несколькими знакомыми кедровые орехи. Позже мальчик отправился со стоянки в сторону села и пропал. Через 14 часов начали поиски ребёнка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

БА

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