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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Брянской области родители вместе с друзьями надругались над дочерью

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Мглинский районный суд Брянской области на рассмотрение поступило уголовное дело о групповом изнасиловании  малолетней девочки. Известно, что неправомерные действия над ребёнком совершили родители с друзьями.

Закрытое судебное заседание назначено на пятницу, 4 октября.

"В Мглинский районный суд поступило уголовное дело по факту изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, группой лиц по предварительному сговору", - сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что двум подозреваемым предъявляется обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью, отца девочки также обвинили в причинении физических и психических травм.

В местных источниках отмечается, что двое других злоумышленников являлись друзьями семьи, пишет портал "Новости Брянска".

БА

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