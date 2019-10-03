В Брянской области родители вместе с друзьями надругались над дочерью

В Мглинский районный суд Брянской области на рассмотрение поступило уголовное дело о групповом изнасиловании малолетней девочки. Известно, что неправомерные действия над ребёнком совершили родители с друзьями.
Закрытое судебное заседание назначено на пятницу, 4 октября.
"В Мглинский районный суд поступило уголовное дело по факту изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, группой лиц по предварительному сговору", - сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что двум подозреваемым предъявляется обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью, отца девочки также обвинили в причинении физических и психических травм.
В местных источниках отмечается, что двое других злоумышленников являлись друзьями семьи, пишет портал "Новости Брянска".