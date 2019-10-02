Цирк уехал, а крокодил остался: на Ярославском шоссе сбили экзотическое пресмыкающееся

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2 октября 2019, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Подмосковье в Пушкинском районе на Ярославское шоссе выполз сбежавший из цирка-шапито крокодил. Об этом рассказала местная жительница Дарья Глазунова, которая и обнаружила необычное для этой местности животное.

Прогуливающегося по шоссе крокодила нашли возле села Тарасовка. Животное попало под машину, в результате чего у него оказался раздавлен хвост, рассказала очевидец.

Предполагается, что крокодил остался в Тарасовке после отъезда цирка-шапито, который гастролировал неподалёку, передаёт Lenta.Ru. Местные жители не стали покупать билеты на представления, а потому циркачам пришлось уехать, в спешке забыв про крокодила.