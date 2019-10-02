В Челябинске пенсионерка три года оплачивала кредит, который не брала

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2 октября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Около трех лет пожилая жительница Челябинска в результате банковской ошибки платила по кредиту, который взяла другая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

Жертвой ошибки пожилая челябинка стала в 2016 году. Суд обязал ее выплатить банку 260 тысяч рублей. Пенсионерка была не согласна с решением, но доказать, что впервые слышит про данный кредит, не смогла.

По постановлению судебных приставов с единственного источника существования пожилой горожанки - пенсии - половина суммы удерживалось в счет чужого долга. В итоге челябинка выплатила около 69 тысяч рублей.

Весной текущего года благодаря работе следователя полиции удалось установить и доказать, что данный кредит брала другая женщина, а с пенсионерки незаконно удерживали деньги. Банку надлежит вернуть финансы.