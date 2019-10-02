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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Муж погибшей после пластики груди пациентки рассказал о её здоровье до операции

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Супруг погибшей в московской больнице после пластической операции груди 31-летней женщины рассказал о её жалобах на здоровье. Трагедия произошла во вторник, 1 октября.

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В Москве молодая женщина умерла после пластической операции груди

"Никаких жалоб не было, конечно. В детстве что-то было у нее, но мы столько лет никуда не обращались, вообще никаких проблем не было. Сейчас настолько мало информации, что я сам пытаюсь понять",- передаёт слова мужчины РЕН ТВ.

По его словам, до операции его жена была совершенно здорова.

Ранее сообщалось, что после пластической операции в одной из частных клиник столицы пациентка почувствовала себя плохо. Женщине вызвали машину "скорой помощи", позже она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

БА

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