Муж погибшей после пластики груди пациентки рассказал о её здоровье до операции

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2 октября 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Супруг погибшей в московской больнице после пластической операции груди 31-летней женщины рассказал о её жалобах на здоровье. Трагедия произошла во вторник, 1 октября.

В Москве молодая женщина умерла после пластической операции груди

"Никаких жалоб не было, конечно. В детстве что-то было у нее, но мы столько лет никуда не обращались, вообще никаких проблем не было. Сейчас настолько мало информации, что я сам пытаюсь понять",- передаёт слова мужчины РЕН ТВ.

По его словам, до операции его жена была совершенно здорова.

Ранее сообщалось, что после пластической операции в одной из частных клиник столицы пациентка почувствовала себя плохо. Женщине вызвали машину "скорой помощи", позже она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.