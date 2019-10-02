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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Житель Воронежа получил вместо игровой приставки песок

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Житель Воронежа заказал в интернет - магазине игровую приставку. Спустя некоторое время молодой человек забрал товар на почте и сразу понял, что стал жертвой мошенничества.

"...поступило заявление 26-летнего воронежца о том, что в отношении него совершены противоправные действия. Потерпевший пояснил, что в сети интернет его внимание привлекло объявление о продаже игровой приставки", - сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что потерпевший договорился с продавцом, что оплатит посылку только после того, как будет подтверждён факт отправки. По словам мужчины, он получил скриншот квитанции об отправлении посылки и перевёл продавцу 10,2 тыс. руб. Однако при получении товара на почте юноша понял, что в коробке находится сыпучее вещество, похожее на песок. На телефонные звонки потерпевшего мошенник больше не отвечал.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся поиск злоумышленника.

БА

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