Крупная пробка образовалась из-за массового ДТП в Москве

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2 октября 2019, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В среду, 2 октября, стало известно о длинной пробке, которая образовалась в районе Обнинска на Киевском шоссе между Калугой и Москвой. Отмечается, что причиной заблокированного движения в сторону столицы стало массовое ДТП.

Столкновение произошло между двумя большегрузами и легковым автомобилем на федеральной трассе М-3, на 115-м километре от Москвы. В Госавтоинспекции сообщили, что спровоцировал ДТП ехавший в сторону Москвы грузовик MAN с полуприцепом. Машина врезалась в остановившеюся иномарку, а после в другую фуру и въехала в металлический отбойник, передает РЕН ТВ.

Известно, что на месте аварии образовалась пробка от 10 км.

В результате ДТП погиб 39-летний водитель легкового автомобиля.

Сейчас машины вынуждены объезжать место аварии по другим дорогам.