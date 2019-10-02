Крупная пробка образовалась из-за массового ДТП в Москве

В среду, 2 октября, стало известно о длинной пробке, которая образовалась в районе Обнинска на Киевском шоссе между Калугой и Москвой. Отмечается, что причиной заблокированного движения в сторону столицы стало массовое ДТП.
Столкновение произошло между двумя большегрузами и легковым автомобилем на федеральной трассе М-3, на 115-м километре от Москвы. В Госавтоинспекции сообщили, что спровоцировал ДТП ехавший в сторону Москвы грузовик MAN с полуприцепом. Машина врезалась в остановившеюся иномарку, а после в другую фуру и въехала в металлический отбойник, передает РЕН ТВ.
Известно, что на месте аварии образовалась пробка от 10 км.
В результате ДТП погиб 39-летний водитель легкового автомобиля.
Сейчас машины вынуждены объезжать место аварии по другим дорогам.