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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Во Владивостоке неадекватный пассажир избил арматурой женщину - кондуктора

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Во вторник, 1 октября, во Владивостоке неизвестный 39-летний мужчина несколько раз ударил женщину-кондуктора по голове металлическим предметом. Отмечается, что местная жительница скончалась от полученных травм.

Согласно источнику, мужчина по неизвестным причинам напал на кондуктора 1965 года рождения. Злоумышленник начал резко избивать женщину арматурой в трамвае и сбежал с места происшествия. По данным следствия, у нападавшего может быть психическое расстройство, передаёт РИА Новости.

Известно, что мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

В администрации уточнили, что семье погибшей окажут необходимую помощь, у неё остались взрослый сын и новорождённая внучка.

Женщина начала работать в транспортной компании только в феврале этого года.

БА

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