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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На украинской свадьбе пострадали около 20 человек

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Стало известно о массовом отравлении после празднования свадьбы в ресторане в Черновицкой области Украины. Отмечается, что в больницу попали около 20 человек, в том числе дети.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы во вторник, 1 октября.

"В лечебные учреждения с признаками пищевого отравления доставлены 19 человек, из них четыре ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане в поселке Путила", - рассказали в государственной службе по чрезвычайным ситуациям РИА Новости.

Сейчас проводится проверка, в том числе противоэпидемические мероприятия.

БА

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