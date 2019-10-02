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2 октября 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во вторник, 1 октября, на Санкт-Петербург обрушился разрушительный ураган "Мортимер". Стихия уже успела нанести немалый ущерб Германии и Чехии, а теперь оставила последствия в культурной столице России.

В Санкт-Петербург идет разрушительный ураган "Мортимер"

В Сети появились кадры после пронесшегося урагана. Жители публикуют фотографии с поваленными деревьями, столбами и светофорами. По словам очевидцев, в городе прошёл мощнейший град, который легко сбивал любую конструкцию. Известно, что деревья падали на проезжую часть и оставляли повреждения на автомобилях.

"Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град - и великолепную радугу", - написал пользователь в группе "Вконтакте".

В Санкт-Петербурге для предотвращения наводнений перекрыли фарватер для движения судов.







