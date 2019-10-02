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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Саратове из окна выпал отец с двумя малолетними детьми

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Следком РФ
фото: Следком РФ

Во вторник, 1 октября, в центре Саратова в доме №52/70 по улице Белоглинская произошла страшная трагедия. Известно, что из окна девятого этажа около 16.00 выпал мужчина, прихватив с собой 1,5 - годовалого сына и 4 - летнюю дочь.

Представитель экстренной служб сообщил, что 30-летний мужчина и маленький мальчик скончались на месте от полученных травм. Девочку в критическом состоянии оперативно отправили в больницу, но медики не успели спасти жизнь ребёнка, передаёт ТАСС.

На месте происшествия была найдена предсмертная записка, в которой сообщалась причина трагедии. Известно, что незадолго до смерти мужчина серьёзно поссорился со своей супругой. Та начала угрожать ему разводом.

По данным следствия, перед падением мужчина отправил жене фотографию себя с детьми на балконе, но женщина не успела вовремя приехать домой.

Возбуждено уголовное дело по стать "убийство".

БА

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