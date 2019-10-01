Мужчина погиб под электричкой в Подмосковье

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1 октября 2019, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Мужчина погиб под колесами электрички в Солнечногорске Московской области, как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"На железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления электропоездом сообщением Подсолнечная – Москва смертельно травмирован мужчина", – уточнили в пресс-службе транспортной полиции. В настоящее время по этому делу проводится проверка, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Также как сообщает "ПолитЭксперт", четыре пассажира автобуса ПАЗ пострадали в результате столкновения транспортного средства с экскаватором-погрузчиком в Белгородской области. Уточняется, что водитель автобуса обгонял движущуюся попутно технику, из-за чего произошло ДТП.