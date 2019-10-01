В Москве столкнулись два трамвая, известно о нескольких пострадавших

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1 октября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На востоке столицы в районе Краснобогатырской улицы во вторник, 1 октября, произошло столкновение двух трамваев. Сообщается, что авария случилась на Ростокинском проезде. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров.

В результате аварии пострадали четыре человека, передаёт РенТВ. При этом в столичном ГИБДД сообщили о трёх пострадавших. Отмечается, что на место столкновения прибыли работники экстренных служб, врачи скорой помощи, а также сотрудники полиции.

В данный момент выясняются все обстоятельства столкновения трамваев.