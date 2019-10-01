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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Можайске электричка насмерть сбила мужчину

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Подмосковье на Белорусском направлении МЖД пригородная электричка насмерть сбила мужчину, рассказали в пресс-службе МВД по ЦФО. Отмечается, что инцидент произошел между станциями Можайск и Бородино во вторник, 1 октября.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и вовремя не успел заметить приближающийся электропоезд. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью, передаёт РенТВ.

На данный момент на месте происшествия находятся работники транспортной полиции, которые выясняют подробности происшествия, а также устанавливают личность погибшего.

АБ

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