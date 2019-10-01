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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Фото напавшего на полковника СК РФ в Москве, сотрудник погиб

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В СМИ опубликовали фотографию, напавшего на старшего следователя и полковника Владислава Капустина у проходной ведомства. Известно, что мужчина получил ранение ножом в грудь со спины.

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Подозреваемым в нападении является местный житель Сергей Григорьев. Злоумышленник напал на Капустина во время приёма граждан. Отмечается, что он не раз обращался в ведомство и даже писал жалобы на сотрудников, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что мужчина задержан. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств. 

Капустина оперативно отправили в больницу, но спасти мужчину не удалось.

Напомним, что полковник работал в центральном аппарате и занимался организацией приема граждан.

Фото напавшего на полковника СК РФ в Москве, сотрудник погиб

БА

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