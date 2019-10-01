В Москве сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства

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1 октября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следком РФ

Во вторник, 1 октября, у проходной Следственного комитета в Техническом переулке Москвы совершено нападение с ножом на старшего следователя и полковника Владислава Капустина.

Известно, что мужчина получил ранение и доставлен в больницу. Уточняется, что Капустин направлялся на работу и подвергся нападению со спины на проезжей части возле здания ведомства. Его ударили ножом в грудь, передаёт РЕН ТВ.

Пострадавший успел забежать на территорию Следственного комитета и упал, сообщив, что получил ранение.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказал, что злоумышленник был задержан.

Капустин работает в центральном аппарате и занимается организацией приема граждан.