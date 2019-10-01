Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Москве сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следком РФ
фото: сайт Следком РФ

Во вторник, 1 октября, у проходной Следственного комитета в Техническом переулке Москвы совершено нападение с ножом на старшего следователя и полковника Владислава Капустина.

Известно, что мужчина получил ранение и доставлен в больницу. Уточняется, что Капустин направлялся на работу и подвергся нападению со спины на проезжей части возле здания ведомства. Его ударили ножом в грудь, передаёт РЕН ТВ.

Пострадавший успел забежать на территорию Следственного комитета и упал, сообщив, что получил ранение.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказал, что злоумышленник был задержан.

Капустин работает  в центральном аппарате и занимается  организацией приема граждан.

 

БА

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан