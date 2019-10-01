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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Ленинградской области 20-летний мужчина похитил школьницу и прятал в лесу

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В понедельник, 30 сентября, в полицию обратилась 29-летняя девушка с сообщением о похищении малолетней дочери. Отмечается, что инцидент произошёл в городе Луга Ленинградской области.

Известно, что 11-летняя школьница успела позвонить родителям и сообщить о своём местонахождении. В результате следственно-оперативной группе удалось отыскать девочку и обезвредить преступника. Им оказался 20-летний местный житель.

"...подозреваемый остановил 11-летнюю девочку следовавшую в школу и, угрожая ей ножом, стал уводить в лесной массив, однако она успела воспользоваться телефоном и сообщить о случившемся родителям", - сообщили в СК РФ, отметив, что ребёнка удерживали насильно.

Мужчина признался в содеянном и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".

БА

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