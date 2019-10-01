Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Санкт-Петербург идет разрушительный ураган "Мортимер"

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Стало известно о надвигающемся на Россию разрушительном урагане "Мортимер", который уже пронесся по Западной и Центральной Европе. Отмечается, что в ближайшее время он может обрушиться на Санкт-Петербург.

Согласно источнику, стихия идёт на северо-запад России. Ветер поднимется до 24 метров в секунду, начнутся сильные ливни. Сейчас перекрывают дамбу в Финском заливе, передаёт РЕН ТВ.

В Германии от урагана "Мортимер" погиб один человек. Пострадали северная и восточная часть страны, прервано железнодорожное сообщение. А в Чехии ветер поднялся до 100 м/с , более 20 тыс. домов остались без света.

БА

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную…

//новости ан

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области…

//новости ан