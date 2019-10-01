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1 октября 2019, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о надвигающемся на Россию разрушительном урагане "Мортимер", который уже пронесся по Западной и Центральной Европе. Отмечается, что в ближайшее время он может обрушиться на Санкт-Петербург.

Согласно источнику, стихия идёт на северо-запад России. Ветер поднимется до 24 метров в секунду, начнутся сильные ливни. Сейчас перекрывают дамбу в Финском заливе, передаёт РЕН ТВ.

В Германии от урагана "Мортимер" погиб один человек. Пострадали северная и восточная часть страны, прервано железнодорожное сообщение. А в Чехии ветер поднялся до 100 м/с , более 20 тыс. домов остались без света.