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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Крупный пожар в Королеве: трое человек пострадали

, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Крупный пожар на 300 квадратных метров был зафиксирован в многоквартирном доме подмосковного Королева. Три человека пострадали, как передает пресс-служба областного главка МЧС.

«В 2.55 объявлен ранг пожара «1-БИС». В 5.26 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 5.58 ликвидация открытого горения», - рассказали в МЧС. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня". Отмечается также, что до прибытия спасателей из дома вывели десять человек.

Также как сообщает Телеинформ, в Иркутской области при пожаре погибли девочки-близнецы. Пожар произошел в жилом доме. Уточняется, что мать оставила детей одних в доме на определенное время. Возвращаясь домой, она обнаружила в доме огонь и сильное задымление.

АГ

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