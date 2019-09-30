Хабаровчане застряли в аэропорту Сеула без воды и еды

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30 сентября 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из-за неисправности самолета Airbus 319, выполнявший рейс Сеул – Хабаровск, туристам пришлось провести в корейском аэропорту несколько часов. Сотрудники авиакомпании «Аврора», которой принадлежит судно, отказалось как-либо помогать пассажирам.

Десятки человек остались в аэропорту без какой-либо помощи. По сообщению участников инцидента, им даже не выдали питьевую воду, а также толком не объяснили причину задержки рейса. По словам пассажиров, к ним ни разу не обратились представители авиакомпании.

Региональным журналистам сотрудники «Авроры» сообщили, что рейс на самом деле отменен, а пассажиры будут отправлены другим рейсом – во Владивосток, а оттуда уже в Хабаровск. При этом, в «Авроре» пообещали обеспечить едой и водой всех пассажиров.