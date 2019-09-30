Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Москвичке продали на рынке смертельно больного щенка пуделя

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Жительница Москвы Елена вместе с детьми заехала на рынок с детьми, где те уговорили ее купить щенка карликового пуделя.

Как сообщает НСН, ей продали смертельно больного щенка, который скончался спустя несколько дней после покупки. За питомца женщина заплатила 15 тысяч рублей.

В ветеринарной клинике щенку поставили диагнозы «короновирусная инфекция» и «энтерит». Хозяйку сразу предупредили, что спасти питомца практически невозможно. Еще спустя два дня щенок скончался. Дети до сих пор тяжело переживают утрату.

Продавщица отказалась возвращать деньги. Тем не менее женщина решила завести новую собаку.

В питомниках и приютах можно выбрать не только собаку, но и кошку. Как пишет сайт Актуальные Новости, недавно ученые выяснили, что кошки могут привязываться к хозяевам так же сильно, как и собаки.

 

bl

//картина дня

Политика

Зеленский резко парировал на вопрос о Трампе

Зеленский резко парировал на вопрос о Трампе

Президент Украины ответил резкостью журналистам, которые спросили его будет ли удовлетворена просьба Трампа. Информация об этом всплыла после публикации расшифровки телефонного разговора американского и украинского лидеров.

Москва не исключает ответных визовых мер после недавних действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Москва не исключает ответных визовых мер после недавних действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…