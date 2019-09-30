Москвичке продали на рынке смертельно больного щенка пуделя

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30 сентября 2019, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Жительница Москвы Елена вместе с детьми заехала на рынок с детьми, где те уговорили ее купить щенка карликового пуделя.

Как сообщает НСН, ей продали смертельно больного щенка, который скончался спустя несколько дней после покупки. За питомца женщина заплатила 15 тысяч рублей.

В ветеринарной клинике щенку поставили диагнозы «короновирусная инфекция» и «энтерит». Хозяйку сразу предупредили, что спасти питомца практически невозможно. Еще спустя два дня щенок скончался. Дети до сих пор тяжело переживают утрату.

Продавщица отказалась возвращать деньги. Тем не менее женщина решила завести новую собаку.

В питомниках и приютах можно выбрать не только собаку, но и кошку. Как пишет сайт Актуальные Новости, недавно ученые выяснили, что кошки могут привязываться к хозяевам так же сильно, как и собаки.