Пьяный водитель в Пензе сбил мать с двумя маленькими детьми

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30 сентября 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

В Пензенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми, один из которых погиб на месте.

Как сообщает НСН, женщина шла по обочине, когда в нее врезался пьяный водитель. Ее трехлетний сын погиб на месте, грудного младенца госпитализировали без сознания, мать не пострадала. Преступник пытался скрыться с места происшествия.

Тем временем в Белгородской области, по данным сайта Актуальные новости, три человека погибли в ДТП с КамАЗом.

Легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в КамАЗ. Владелец и две женщины, находившиеся в салоне ВАЗ, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузовика и пассажир легковушки, получившие травмы, доставлены в больницу.