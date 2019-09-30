В России больше не горят леса

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30 сентября 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На территории страны потушены все лесные пожары, которые начались летом. В Авиалесоохране отметили, что, несмотря на отсутствие открытого огня, пожароопасный сезон продолжается в 79 субъектах России.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано семь лесных пожаров на площади 94 га. На 00:00 мск понедельник на территории РФ действующих лесных пожаров нет», - заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.

При этом в 31 регионе всё ещё объявлен противопожарный режим, передаёт ТАСС. В МЧС ранее заявили, что причиной страшных пожаров стало неосторожное обращение с огнём.