Женщина нашла в пакете молока мёртвую мышь

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30 сентября 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Красноярском крае женщина рассказала о находке, которая навсезда заставила её отказаться от любимой фирмы, производящей молочные продукты. Жительница посёлка Октябрьский Богучанского района обнаружила в пачке с молоком мёртвую мышь.

«Чувствую – в руках что-то остается, чувствую что-то мягкое. Я не заглядываю, сразу отдаю мужу, потому что у меня было предчувствие нехорошее. А он в этот момент как раз это молоко пил. Мы разрезали пачку, муж заглянул – его сразу унесло в туалет. Разрезала дальше – там мышь», - рассказала женщина.

В компании, производящей молоко, обвинили женщину в клевете и заявили, что из-за особенностей производства в молоко не могло попасть ничего лишнего, тем более мышь. Руководство фирмы собирается отстаивать свою честь в суде, передаёт ТВК.