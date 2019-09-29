В Воронеже в многоквартирном доме по батареям отопления пустили ток

//Происшествия 13+

29 сентября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло несколько пожаров из-за того, что сеть отопления оказалась под напряжением.

Жильцы пожаловались в систему 112, и на место незамедлительно выехали экстренные службы. В итоге было принято решение об эвакуации жильцов третьего и четвертого подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

В разных квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. В некоторых они нагревались настолько, что начинала тлеть и плавиться краска. Начались проблемы с электроснабжением.

"Вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии, произвели заземление на отопительный прибор", - полагает директор Управляющей компании.

Как сообщает интернет-портал "Новости Воронежа", накануне стало известно об одном погибшем в результате ситуации с электроснабжением. По данным СМИ, речь идет о пенсионере, который жил в подъезде, где случился пожар.



