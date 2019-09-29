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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Петербурге водитель протаранил пять автомобилей и скрылся с места аварии

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у 84 дома на Муринской дороге произошло столкновение пяти автомобилей. Известно, что зачинщиком аварии является скрывшийся водитель.

Согласно источнику, виновник аварии влетел в одну из машин, спровоцировав массовое столкновение. После того, как водитель протаранил пять легковых автомобилей он скрылся во дворах "Новой Охты", пишет издание "Фонтанка".

Уточняется, что машины получили серьёзные повреждения. По словам очевидцев, у одного автомобиля отлетел бампер и колесо.

Информация о пострадавших не сообщается. 

Территорию осматривали сотрудники ДПС и Росгвардии. Ведётся поиск злоумышленника.

Фото с места аварии. 

БА

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