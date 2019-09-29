Мужчина надругался над немецкой чиновницей в московском парке

//Происшествия 13+

29 сентября 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл с гражданкой из Германии в одном из московских парков. Отмечается, что 35-летняя женщина подверглась жестокому нападению со стороны мужчины на востоке столицы, сообщает КП.

Инцидент произошёл 26 сентября.

Согласно источнику, немка приехала в Москву по работе, она занимает одну из высокопоставленных должностей в Российско-Германской внешнеторговой палате. В полиции пострадавшая рассказала, что решила пройтись по парку "Косинский" в районе 6-7 часов вечера, где подверглась нападению в 300 метрах от своего дома.

Уточняется, что преступник надругался над женщиной и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Ведётся розыск злоумышленника.