Мужчина надругался над немецкой чиновницей в московском парке

Стало известно об инциденте, который произошёл с гражданкой из Германии в одном из московских парков. Отмечается, что 35-летняя женщина подверглась жестокому нападению со стороны мужчины на востоке столицы, сообщает КП.
Инцидент произошёл 26 сентября.
Согласно источнику, немка приехала в Москву по работе, она занимает одну из высокопоставленных должностей в Российско-Германской внешнеторговой палате. В полиции пострадавшая рассказала, что решила пройтись по парку "Косинский" в районе 6-7 часов вечера, где подверглась нападению в 300 метрах от своего дома.
Уточняется, что преступник надругался над женщиной и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Ведётся розыск злоумышленника.