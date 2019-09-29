В Москве два человека погибли из-за падения автомобиля в реку

В воскресенье, 29 сентября, два человека погибли после падения легкового автомобиля в Москву-реку на Коломенской набережной. Уточняется, что авария произошла около часа ночи.
"Коломенская набережная, 1, автомобиль врезался в ограждение и упал в реку. Машину вытащили, но водитель и пассажир уже были мертвы", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.
В ведомстве отметили, что легковой автомобиль по неизвестным причинам вылетел с набережной и свалился в реку. Личности погибших не раскрываются.
Проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и деталей произошедшего инцидента.