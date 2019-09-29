В Москве два человека погибли из-за падения автомобиля в реку

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29 сентября 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В воскресенье, 29 сентября, два человека погибли после падения легкового автомобиля в Москву-реку на Коломенской набережной. Уточняется, что авария произошла около часа ночи.

Три человека погибли в ДТП под Москвой

"Коломенская набережная, 1, автомобиль врезался в ограждение и упал в реку. Машину вытащили, но водитель и пассажир уже были мертвы", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве отметили, что легковой автомобиль по неизвестным причинам вылетел с набережной и свалился в реку. Личности погибших не раскрываются.

Проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и деталей произошедшего инцидента.