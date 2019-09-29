Школьник разбился на угнанном у отца автомобиле

//Происшествия 13+

29 сентября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Минувшей ночью в Оренбургской области на улице Заводской в одном из населенных пунктов Новосергиевского района произошла авария с участием 17-летнего подростка.

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Согласно источнику, школьник со своими друзьями угнал у собственного отца автомобиль и отправился кататься по ночной местности. Известно, что в машине находились ещё два пассажира, пишет "7info.ru".

По предварительным данным, подросток потерял управление автомобилем из-за плохих погодных условий. Из-за мокрого после дождя асфальта школьник съехал в кювет и врезался в дерево.

17-летний водитель скончался до приезда "скорой помощи", ещё двое пострадали. Их оперативно доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.