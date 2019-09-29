Щенок питбуля спасал детей и погиб от укуса ядовитой змеи

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29 сентября 2019, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о щенке питбуля из американского штата Флорида, который ценой своей жизни спас маленьких детей от ядовитой змеи. Известно, что восьмимесячного щенка звали Зевс.

Зевс увидел, как на двух мальчиков, которые чистили его миску для воды во дворе дома, хотела напасть ядовитая коралловая змея. Собака заметила опасность и бросилась на змею, пишет издание "Fox35".

Пёс оторвал змеи голову, но та успела несколько раз его укусить. Щенка немедленно отравили в ветеринарную клинику, но медики не успели спасти жизнь Зевсу.

Родители мальчиков назвали его самым преданным псом и отметили, что сыновья обязаны ему жизнью.