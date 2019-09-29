Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Три человека погибли в ДТП под Москвой

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В воскресенье утром, 29 сентября, в подмосковном Сергиевом Посаде в деревне Самотовино произошла авария с участием легкового автомобиля. Известно, что в результате ДТП погибли три человека.

Согласно источнику, машина ВАЗ-2114 на большой скорости вылетела с дороги и протаранила дерево. Отмечается, что автомобиль получил серьёзные повреждения. Два пассажира и водитель скончались на месте, пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области факт аварии с тремя погибшими подтвердили.

Сейчас на территории работают сотрудники полиции, проводится проверка, направленная на выяснение причины и всех обстоятельств происшествия.

Фото с места аварии. 

БА

//картина дня

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести к потере новых регионов. Такую точку зрения озвучила киевский политик Юлия Тимошенко.

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…

//новости ан

Владимир Путин наградил жителей Иркутской области за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка. Президент подписал Указ «О награждении медалью…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве в результате столкновения на Московской кольцевой автодороге легкового автомобиля и мотоцикла пострадала девушка - байкер. Машина и мотоцикл столкнулись…

39-летняя актриса Наталья Бочкарева знает, что в сети появилось видео. Но она отказалась комментировать его. "Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь…

Медведев считает, что потребительская корзина должна составляться не из минимального набора продуктов, а из базового, и продукты питания должны позволить "сформировать…

//новости ан

Актер театра и кино Владимир Стеклов едва сдержал слезы, выражая соболезнование дочери великого Марка Захарова Александре Захаровой. "Саша, ты все выдержишь, ты сильная…

Балерина Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об актрисе Анастасии Заворотнюк. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько…

В МВД прокомментировали задержание Натальи Бочкаревой. По словам полисменов, они задержали Наталью на улице Стромынка: актриса сильно нервничала, от освидетельствования…