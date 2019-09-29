Три человека погибли в ДТП под Москвой

В воскресенье утром, 29 сентября, в подмосковном Сергиевом Посаде в деревне Самотовино произошла авария с участием легкового автомобиля. Известно, что в результате ДТП погибли три человека.
Согласно источнику, машина ВАЗ-2114 на большой скорости вылетела с дороги и протаранила дерево. Отмечается, что автомобиль получил серьёзные повреждения. Два пассажира и водитель скончались на месте, пишет РЕН ТВ.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области факт аварии с тремя погибшими подтвердили.
Сейчас на территории работают сотрудники полиции, проводится проверка, направленная на выяснение причины и всех обстоятельств происшествия.
Фото с места аварии.