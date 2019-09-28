В Хабаровском крае забыли о подтопленцах

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28 сентября 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бикинская городская прокуратура выявила случаи ненаправления списков пострадавших от прошедшего паводка граждан в правительство Хабаровского края. Прокурор вынес представление об устранении нарушений.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением, стоит на особом контроле Бикинской городской прокуратуры. На территории населенных пунктов, пострадавших от стихии, сотрудники ведомства осуществляют регулярные выезды, а по вопросам, связанным с защитой прав граждан, организована «горячая линия».

В качестве компенсации ущерба органами местного самоуправления был организован прием заявлений и формирование списков пострадавших.

Ранее из федеральной казны в Хабаровский край было направлено 252 миллиона рублей для оказания финпомощи подтопленцам. Выплаты уже начались в Комсомольске-на-Амуре.