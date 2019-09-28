«Это диверсия»: новый мэр Комсомольска-на-Амуре о ночном происшествии

Ночью в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на трех улицах города неизвестными были разлиты нефтепродукты. Глава администрации города назвал произошедшее диверсией.
- Ночью была совершена настоящая диверсия против города. На улицах работает пожарная техник, промывая дороги пеной, - сообщил накануне вступивший в должность мэр города Александр Жорник в своем инстаграм-аккаунте.
Целью злоумышленников стали проспект Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина. На них совсем недавно было уложено новое асфальтовое полотно.
В настоящее время уже сделаны соответствующие заявления в ФСБ и полицию. Записи с камер наблюдения также переданы правоохранителям. По проспекту Перовстроителей ограничено движение.