«Это диверсия»: новый мэр Комсомольска-на-Амуре о ночном происшествии

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28 сентября 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Ночью в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на трех улицах города неизвестными были разлиты нефтепродукты. Глава администрации города назвал произошедшее диверсией.

- Ночью была совершена настоящая диверсия против города. На улицах работает пожарная техник, промывая дороги пеной, - сообщил накануне вступивший в должность мэр города Александр Жорник в своем инстаграм-аккаунте.

Целью злоумышленников стали проспект Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина. На них совсем недавно было уложено новое асфальтовое полотно.

В настоящее время уже сделаны соответствующие заявления в ФСБ и полицию. Записи с камер наблюдения также переданы правоохранителям. По проспекту Перовстроителей ограничено движение.