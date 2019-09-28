В Якутии задержали водителя автобуса, перевозившего детей в состоянии наркотического опьянения

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28 сентября 2019, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Якутии сотрудники госавтоинспекции задержали водителя автобуса, который перевозил школьников. Во время поездки мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что автобус с 19 школьниками следовал по маршруту «город Якутск – село Хатырык Намского района – город Якутск».

«Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Они предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полученный результат экспертизы подтвердил состояние наркотического опьянения перевозчика», - рассказали в пресс-службе мнстного управления ГИБДД МВД.

Поездку прервали, к административной ответственности помимо водителя привлекли индивидуального предпринимателя и сопровождающего педагога, передаёт РИА Новости.