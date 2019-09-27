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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета ООН

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Три человека погибли и еще один пострадал в результате крушения вертолета Вооруженных сил Сенегала, выполнявшего операцию под руководством миротворческой миссии ООН, в городе Буар на западе ЦАР.

Об этом в пятницу сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию. Глава миссии Манкеур Ндиайе подтвердил информацию об авиакатастрофе, отметив, что крушение вертолета произошло в момент приземления.

По данным DakarActu, вертолет Ми-35 возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками. Сенегальская армия сообщила, что находится в контакте с ООН по вопросу об эвакуации пострадавшего и тел погибших.

АС

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