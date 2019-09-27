Грузовик сбил многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы "Таврида". Водитель не пострадал, сообщили в пресс-службе генподрядчика строительства.
Причиной данного ДТП стал поднятый кузов: водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению.
Ущерб, размер которого в настоящий момент устанавливается, планируется взыскать с субподрядной организации, добавил представитель компании, пообещав, что инцидент не отразится на сроках строительства трассы.