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27 сентября 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Грузовик сбил многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы "Таврида". Водитель не пострадал, сообщили в пресс-службе генподрядчика строительства.

Причиной данного ДТП стал поднятый кузов: водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению.

Ущерб, размер которого в настоящий момент устанавливается, планируется взыскать с субподрядной организации, добавил представитель компании, пообещав, что инцидент не отразится на сроках строительства трассы.