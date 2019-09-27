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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Домодедово пассажирский самолет при взлете столкнулся с птицей

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Птица ударилась в лобовое стекло самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего рейсом Москва-Екатеринбург, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика. Инцидент произошел в четверг.

"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург после взлета в лобовое стекло самолета ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, отметив, что при прилете повреждений не было выявлено.

Напомним, в середине августа еще один лайнер "Уральских авиалиний", Аirbus 321, который вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле. Причиной послужила стая птиц.

АС

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